أول النهار

لليوم الثالث والاخير استقبلت السفارة الايرانية لدى البلاد المعزين في وفاة رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته د. حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما اثر سقوط المروحية في منطقة أذربيجان الشرقية.



وفي تصريح له اشاد سفير الجمهورية الاسلامية لدى البلاد محمد توتونجي بالوفود والشخصيات الرسمية الكويتية التي توافدت على السفارة لتقديم واجب العزاء، لافتا الى ان هذه المشاركة الكويتية الرسمية ساهمت في تخفيف ألم الحزن علينا وكانت بلسما لجروحنا.



وأكد السفير توتونجي بأن ما بناه الرئيس الراحل سيكون نموذجاً خالداً في أذهان الشعب الإيراني، لافتا الى ان البلاد ماضية في النهج القويم الذي يرسم معالمه الامام الخامنئي.

وأشاد بالحضور اللافت لممثل سمو أمير البلاد الشيخ محمد العبدالله وزير الديوان الأميري وعبدالله اليحيا وزير الخارجية والشيخ احمد الناصر الصباح وزير الخارجية الأسبق وكبار الشخصيات وسفراء الدول المعتمدة لدى البلاد وممثلي المنظمات الدولية في الكويت.



وقال ان هذه المشاركة الكبيرة دليل على العلاقة الوثيقة بين البلدين، كما اعرب عن شكره العميق لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد وممثلي المنظمات الدولية الذين قدموا له واجب العزاء وشاركوه احزانه دون ان ينسى مشاركة العديد من الشخصيات الكويتية.



وفي الاحتفال التأبيني اول من امس أكد السفير محمد توتونجي بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية خسرت بحادث تحطم الطائرة شخصيات مميزة ورفيعة كان لها دور مفصلي وحاسم في إدارة دفة البلاد وخدمة الشعب والدفاع عن قضاياه ولاسيما القضية الفلسطينية



وقد تميزت بالصدق والاخلاص والعمل الجاد من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام للشعب الإيراني وان التعاطف الرسمي والشعبي الدولي الذي لمسناه خلال الأيام الماضية يدل على نجاح الدبلوماسية الإيرانية في تحقيق التقارب والتفاهم مع معظم دول العالم ولاسيما مع دول الجوار وفي طليعتها الكويت العزيزة.



واضاف توتونجي: إن التقنية النووية في عهد الرئيس الفقيد إبراهيم رئيسي انتقلت من مرحلة البحوث والدراسات الى مرحلة التنفيذ والخدمة والتصنيع وهي مرحلة جديدة وجريئة.

