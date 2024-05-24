أول النهار

قالت سفيرة تركيا لدى البلاد طوبى نور سونمز أن 400 ألف كويتي زاروا تركيا منذ بداية العام، موضحة أن المواطنين الكويتيين محل ترحيب في بلادها، متمنية لهم أن يستمتعوا بالتنوع التاريخي والطبيعي والحضاري الذي تزخر به تركيا، داعية السائحين الى ضرورة تنويع أماكن قضاء اجازاتهم في تركيا واكتشاف جواهرها الخفية ومناطقها الخلابة.



وأشارت الى ان الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى تركيا كانت ناجحة ومثمرة وتم خلالها التوقيع على 6 اتفاقيات في مجالات مختلفة منها الدفاع والاستثمار والتجارة، موضحة أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم التوقيع عليها في الكويت خلال زيارة الرئيس التركي إلى الكويت.



ولفتت إلى أنه في نهاية مايو من كل عام نحتفل بأسبوع المطبخ التركي سواءا داخل تركيا او خارجها في مختلف دول العالم، للترويج للمطبخ التركي الغني والمتنوع والذي يتسم بتراث غني يجسد التقاليد التركية العريقة من الحضارات القديمة إلى العصر الحديث.



واضافت في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح اسبوع المطبخ التركي في الكويت خلال الفترة من 21 الى 27 الحالي، أن الطعام من اعمدة و أهم عناصر التبادل الثقافي بين الشعوب ويلعب دوراً مهماً في التقريب بينهم.



موضحة أن اسبوع المطبخ التركي هو دعوة للجميع إلى العودة إلى الطعام الصحي وتجنب الوجبات السريعة، لافتة إلى أن خلال هذا الاسبوع سيتم تقديم ورش عمل عن كيفية تحضير أشهر الأطباق التركية بطعمها اللذيذ وفوائدها الكبيرة.

