الكويت بطل

محلية

?

أكد فريق الكويت زعامته للكرة الكويتية بإحرازه لقب الدوري الممتاز للمرة التاسعة عشرة بعد فوزه على القادسية 3 - 0 أول من أمس في الجولة التاسعة من مجموعة البطولة. ورفع الأبيض رصيده الى 66 نقطة، مبتعداً في صدارة الترتيب وحاسما للبطولة قبل ان تختتم بعدما تعثر منافسه العربي بتعادله مع الفحيحيل 1- 1 ليصبح رصيد الاخضر 59 نقطة في المركز الثاني ليكون لقاء الفريقين في الجولة الختامية تحصيل حاصل بينما ظل رصيد القادسية عند 51 نقطة في المركز الثالث.

ولقد كان الكويت عريس الجمعة بكونه نجح في تحقيق اكثر من هدف منها توج نفسه بطلاً للمرة الثالثة على التوالي، وسجل فوزا ثمينا بكل سهولة على حساب منافسه التقليدي ليؤكد علو كعبه عليه وكان بمقدوره ان يخرج بكمية من الأهداف إلا ان التسرع وعدم التركيز أضاع العديد من الفرص.وفي المباراة لم يجد الأبيض اي صعوبة من الفوز منذ البداية حيث فرض حضوره ولم يمنح خصمه اي مجال ليبدأ بالتسجيل عبر محمد دحام في الدقيقة 9، واضاف يوسف الحقان الهدف الثاني بالخطأ بمرماه في الدقيقة 12 وسجل يوسف ناصر الهدف الثالث من ركلة الجزاء بالدقيقة 58.

وما قدمه الأبيض من مستوى لافت أمام القادسية يأتي ضمن الابداعات التي قدمها طوال الموسم ولم يتأثر في الهزات الفنية التي تعرض لها على فترات، بل اثبت انه قادر على النهوض نظرا لامتلاكه العديد من العناصر القادرة على خلق الفارق الفني فلم يجد المدرب نبيل معلول اي عائق من ايجاد اللاعب البديل لدرجة انه عمل على منح اغلب اللاعبين فرصة المشاركة وفقا لاهمية المباريات.والأبيض في المواجهة الاخيرة امام القادسية اكد ذلك الامر عندما أحسن التعامل مع اجواء المباراة وطبيعتها باعتبار أنها الجسر الذي يمر عبره للقب وبالفعل أجاد في صنع ذلك ولم تواجهه اي صعوبات نظرا لتميز عناصره وتفوقهم الفني والبدني ليتلاعبوا بالخصم على درجة عالية من الجمال الكروي ويحققوا الفوز بكل أريحية.

