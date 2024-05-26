الأصفر والأخضر.. «الحال من بعضه»

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لم يبق للعربي والقادسية سوى الاحتفاظ بالوصافة والمركز الثالث في الدوري الممتاز على ضوء نتائجهما اول من امس في الجولة التاسعة من مجموعة البطولة، حيث تعادل الاخضر مع الفحيحيل 1-1 ليصبح رصيده 59 نقطة في المركز الثاني، والأصفر ظل عند 51 نقطة في المركز الثالث عقب الهزيمة امام الكويت 0 - 3. وتلك النتائج لم تسعفهما من تحقيق مبتغاهما فالأخضر كان ينتظر هدية من القادسية أملاً ان يعرقل الكويت ولكن لا هو الذي نجح من الفوز ولا من كان يعقد عليه الامل حقق نتيجة إيجابية بل تلقى هزيمة بثلاثية نظيفة مع الرأفة.

وان كان الاخضر يمني النفس الاستمرارية بالمنافسة على الصدارة مع الكويت لكن لم يكن قادرا على اجتياز الفحيحيل ليتعادل معه في الوقت المتأخر عبر المغربي حمزة خابا من ركلة جزاء وهذا يكشف مدى المعاناة الفنية التي يشكو منها الفريق وفي حين الطرف الاخر الذي ينتظر منه العربي الهدية لم يكن بعيداً عنه على الصعيد الفني لينال القادسية هزيمة بثلاثية قابلة للزيادة حيث كان متهالكا فنيا وبدنيا، ولا يوحي انه قبل عدة ايام توج بطلاً لكأس الأمير فكان على أقل تقدير ان يؤدي بقتالية ويحاول مقارعة الخصم بغض النظر عن التبرير بغياب عدد من اللاعبين فهذا يبرهن ان الفريق لا يمتلك الأوراق البديلة التي تحفظ التوازن لديه. وهذا في نفس الوقت ما يعاني منه العربي ولذلك ان الأصفر والأخضر في ظل هذا الوضع والتعاطي مع ملف المحترفين واختيار اللاعبين المحليين لا يمكن لهما اللحاق في الكويت الذي يمضي سريعا ولا يلتفت لهما بمعنى انهما يحتاجان وقتا طويلا لكي يصلان لما يعمله ويحققه الأبيض من انجازات وتمدده على منصات التتويج. في حين السالمية استطاع ان يحقق فوزا كبيرا على النصر 5 – 3 ليحجز المركز الرابع.

