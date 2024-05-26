الغانم: أخذنا الدوري أمام القادسية وعلى ملعبه

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم استمرار مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي نبيل معلول في مهمته، بعد النجاحات التي حققها مع الأبيض، وقال الغانم في تصريحات إعلامية عقب حسم الأبيض لبطولة الدوري الممتاز بالفوز على القادسية بثلاثية نظيفة أول من أمس على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة التاسعة من مجموعة البطولة: «متمسكون بالمدرب الكبير نبيل معلول.. وسيتم تجديد عقده خلال الأيام المقبلة».

وأوضح الغانم أن «ملف المحترفين لم يحسم بعد.. هناك الكثير من الأسماء المطروحة على طاولة النادي.. سنجتمع مع الجهازين الفني والإداري بعد الجولة الختامية للدوري وسنعلن عن الأسماء التي سنجدد عقودها خلال الأيام المقبلة».

وأشاد الغانم بالإنجاز الذي حققه الأبيض، ممتدحاً جهود أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وقال: «الفوز ليس غريباً على نادي الكويت فهو معتاد على صعود منصات التتويج»، مضيفاً: «الفريق يضم رجالاً وضعوا لقب البطولة نصب أعينهم وكان لهم ما أرادوا بجهدهم وعطائهم وعزيمتهم».

وقدم الغانم الشكر لـ«رجال الأبيض» الذين قدموا مستوى راقياً طوال منافسات الموسم رغم الإصابات والغيابات التي عانى منها الفريق، مشدداً على أن الإنجازات ستستمر في القلعة البيضاء. وانتقد الغانم بشدة إطفاء الكشافات في ستاد محمد الحمد في الوقت الذي كان يحتفل فيه اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية وجمهور النادي باللقب، مضيفاً بقوله: «الدوري أخذناه في ملعب القادسية وضد القادسية».

