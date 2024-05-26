معلول سعيد بالإنجاز الرائع

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عبر التونسي نبيل معلول مدرب الكويت عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب الدوري الممتاز عقب الفوز على القادسية بثلاثية نظيفة أول من أمس، مشيداً بعطاء اللاعبين الأبطال وبدور مجلس إدارة النادي ودعمه للفريق. كما أشار معلول إلى الجهود الرائعة التي بذلها زملاؤه أعضاء الجهاز الفني وكذلك أعضاء الجهازين الفني والطبي، وحيا جماهير الأبيض على مساندتهم للاعبين طوال منافسات الموسم.

ونوه معلول بأن الإنجاز جاء بعد عمل كبير من قبل الجميع، وموضحاً أن الفريق خاض سلسلة طويلة من المباريات لم يتعرض فيها لأي هزيمة، مؤكداً أن هذا الإنجاز الرائع يحسب للاعبي الفريق الذين حسموا لقب الدوري قبل نهايته.

