فضية عالمية وبطاقة بارالمبية لسرور

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أحرز لاعب منتخب ألعاب القوى فيصل سرور أمس الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين المتواصلة حاليا في اليابان بعد فوزه بالمركز الثاني ضمن مسابقة دفع الجلة لفئته المقررة لترفع الكويت رصيدها بالبطولة العالمية الى ميداليتين (ذهبية وفضية).

وقال رئيس النادي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري إن هذا الفوز الكبير للبطل سرور منحه بطاقة تأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية المقررة الصيف المقبل في باريس علما بأن صاحبي المركز الأول والثاني بالمسابقة يتأهلان لأولمبياد ذوي الإعاقة.وأوضح الهاجري ان سرور حقق بالمسابقة مسافة قدرها 84 .14 مترا خلف البريطاني ألد ديفز الذي أحرز مسافة 60 .15 مترا ومتقدما على اللاعب السرلانكي باليثا هالجهاويلا الذي رمى بمسافة 27 .14 مترا مشيدا، بجهود البطل سرور وحماسه الذي مكنه من نيل هذا الفوز الكبير.وأهدى هذه الميدالية الثانية للكويت أميرا وحكومة وشعبا وإلى أسرة رياضة المعاقين الكويتية علما بأن البطل فيصل الراجحي توج قبل أيام بذهبية مسابقة 5000 متر عدوا على الكراسي المتحركة.وأوضح ان هذه النتائج المميزة بالبطولة العالمية ستشكل دافعا قويا للاعبين الراجحي وسرور وباقي لاعبي المنتخب المتأهلين لدورة الألعاب البارالمبية لتحقيق أفضل النتائج فيها، مضيفا ان رياضة المعاقين الكويتية أثبتت بعد هذه النتائج تميزها بالبطولات الكبرى.

