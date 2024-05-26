«الفتاة» بطل دوري السلة

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توج نادي الفتاة بلقب بطولة دوري كرة السلة للسيدات للمرة الثالثة بتاريخه بعد فوزه المستحق على نظيره القرين 94 - 70 بالجولة الختامية للبطولة التي اقيمت أول من أمس.

وجاءت المباراة التي جرت على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بمستوى جيد لا سيما في الجانب الهجومي من الفريق الفائز اذ سجلت لاعباته عددا كبيرا من النقاط ليكرس نادي الفتاة هيمنته على البطولة منذ انطلاق منافسات دوري كرة السلة النسائية تحت مظلة اتحاد اللعبة قبل ثلاث سنوات.

وتمكن نادي فتيات العيون من احتلال المركز الثالث للبطولة بعد فوزه على منافسه اكاديمية سيال في الجولة الختامية للبطولة 106 - 67.

