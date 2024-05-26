معرفي: إطفاء الكشافات إجراء احترازي

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اعتبر عضو مجلس إدارة نادي القادسية محمد معرفي أن قرار النادي المستضيف إطفاء كشافات ستاد محمد الحمد عقب انتهاء مباراة الأصفر مع الكويت مباشرة «هو إجراء احترازي حفاظاً على سلامة اللاعبين والجمهور». وقال معرفي المتحدث الرسمي باسم النادي عقب المواجهة التي حسمها الكويت بثلاثية نظيفة وأعلن نفسه بطلاً لمسابقة الدوري الممتاز أول من أمس: «إن الجميع يعرف حساسية المباراة.. وتنظيمها من مسؤوليتنا»، مشيراً إلى أنه كانت هناك خطورة على اللاعبين بعد السماح لعدد كبير من جماهير نادي الكويت وإدارييه بالنزول إلى الملعب قبل إطلاق صافرة النهاية.

وقال إن النادي أقدم على إطفاء الكشافات حتى يخرج اللاعبون بأمان وسلامة، مضيفاً أن الاحتفال بالفوز بعد المباراة أمر طبيعي فهذه هي الرياضة وهذا هو التنافس الشريف لكن عندما يكون هناك تجاوز يشكل خطراً على اللاعبين والجماهير فهنا يجب أن يكون لنا إجراء للحفاظ على سلامة الجميع، منتقداً تساهل اتحاد الكرة وسماحه لجمهور الأبيض بالدخول إلى أرضية الملعب، كما انتقد قيام الاتحاد بتقديم موعد المباراة في الوقت الذي يعاني فيه القادسية من الإرهاق والإجهاد الذهني والبدني عقب خوضه المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير الثلاثاء الماضي. وأفاد معرفي أن المباراة مهمة ولعبها الأصفر دون تدريب أو تحضير، لافتاً إلى أن الكويت ناد بطل، «لكن في قواعد المنافسة تقديم المباراة رجح كفة على كفة». وتابع بقوله: «لاعبونا وضعوا تحت الضغط لكنهم تفانوا في الملعب وكانوا على قدر المسؤولية». من جانب آخر، أكد معرفي أن مجلس الإدارة سيجتمع مع أعضاء الجهازين الفني والإداري عقب الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز للاستماع لوجهات نظرهم بشأن ملف المحترفين والاستعداد للموسم المقبل.

