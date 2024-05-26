الخطيب: المفاوضات مع الفحيحيل في مرحلة متقدمة

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أفاد السوري فراس الخطيب مدرب الفحيحيل أن النادي فتح باب المفاوضات معه بالفعل لتجديد عقده لموسم جديد، موضحاً أن المفاوضات في مرحلة متقدمة لكنه يفضل الآن التركيز على الجولة الختامية من مجموعة البطولة التي يتطلع فيها إلى الفوز على السالمية (غداً) لاحتلال المركز الرابع في بطولة الدوري الممتاز. وقال الخطيب في تصريح إعلامي عقب تعادل فريقه مع العربي 1 – 1 أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن منافسات الجولة قبل الختامية: «نعمل مع النادي كأننا مستمرون ولكن لم أوقع على عقد التجديد حتى الآن». وعبر عن رضاه التام عن أداء لاعبيه وعن نتيجة التعادل مع الأخضر، معتبراً الحصول على نقطة من العربي هو أمر إيجابي، ومؤكداً أن هدف الفحيحيل في ختام البطولة التقدم خطوة في سلم الترتيب.ويحتل الفحيحيل المركز الخامس برصيد 32 نقطة متخلفاً بفارق 3 نقاط السالمية الرابع.

