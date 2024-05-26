الأبيض واصل انتصاراته في «اليد»

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واصل الكويت تحليقه خارج السرب وحقق انتصارا جديدا على كاظمة 34-21، فيما واصل القادسية عروضه المتواضعة وسقط للمرة الثانية على التوالي بهزيمته أمام السالمية 21-29 ضمن الجولة الثالثة من الدور النهائي (دور الستة) لدوري كرة اليد والتي شهدت أيضاً فوز العربي على برقان 29-26. وبهذه النتائج اقترب الأبيض أكثر من الاحتفاظ بلقبه للمرة الـ 12 على التوالي وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه القادسية الثاني بـ 25 نقطة ويأتي كاظمة ثالثا بـ 24 نقطة، ثم السالمية رابعاً 23 نقطة، والعربي في المركز الخامس 21 نقطة وأخيراً برقان سادساً 18 نقطة. وتنطلق اليوم الجولة الرابعة من البطولة باقامة 3 مباريات تجمع الكويت مع السالمية في 07:30، وكاظمة مع العربي في 06:00، فيما تفتتح الجولة بمواجهة القادسية مع برقان في 04:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويقام الدور النهائي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ويبدو الكويت في طريقه إلى مواصلة هيمنته على البطولة في ظل تميزه عن بقية منافسيه وابتعاد القادسية الفريق الوحيد الذي هزم الأبيض في الدور التمهيدي، عن مستواه في توقيت مهم من البطولة ما يجعل طريق الكويت معبداً لتحقيق اللقب.

