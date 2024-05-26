الكويت وكاظمة وجهاً لوجه في «سلة غرب آسيا»

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يتواجه الكويت مع كاظمة في 06:00 مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية في نهائيات دوري غرب آسيا لكرة السلة للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة لغاية 1 يونيو المقبل، كما يلعب في المجموعة ذاتها تاميل الهندي مع غورغان الإيراني في 03:00 مساء. فيما ستختتم مباريات اليوم الأول في الساعة 9:00 مساء بلقاء أستانة الكازاخستاني مع الرياضي اللبناني ضمن منافسات المجموعة الاولى. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام «المقص» ثم يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية بالاضافة الى تأهلهما ايضاً الى بطولة نهائيات دوري أبطال آسيا التي ستقام في الامارات في منتصف يونيو المقبل. وينص نظام الاتحاد الاسيوي على عدم تأهل فريقين من دولة واحدة الى نهائيات القارة.

