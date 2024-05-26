ديوكوفيتش ودع «جنيف»

دوليه

استمرت معاناة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، هذا الموسم بخروجه من نصف نهائي دورة جنيف في التنس (250 نقطة)، وذلك متأثرا بالعياء الذي ساهم بخسارته أمام التشيكي توماس ماخاتش 4-6 و6-0 و1-6 أول من أمس.

وشارك ديوكوفيتش في هذه الدورة ببطاقة دعوة على أمل الاستعداد لحملة دفاعه عن لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق لاحقا، لاسيما في ظل الموسم المخيب الذي اختبره حتى الآن، لكن معاناة ابن الـ37 عاما استمرت مع فشله ببلوغ أي نهائي منذ بطولة «أيه تي بي» الختامية في نوفمبر الماضي حين توج بآخر ألقابه الـ98.

