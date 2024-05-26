جيرونا أنهى موسمه التاريخي بـ«سباعية»

دوليه

اختتم جيرونا موسمه التاريخي بأفضل طريقة، وذلك بتحقيقه أكبر فوز له على الإطلاق في جميع المسابقات وجاء على حساب ضيفه غرناطة 7-0 أول من أمس في افتتاح المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، بينها ثلاثية لهدافه الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي تربع على صدارة الهدافين. وفي موسمه الرابع فقط في دوري الكبار بعد 2017-2018 و2018-2019 و2022-2023، وصل جيرونا الى المرحلة الختامية وهو ضامن مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا مع حسمه أيضا المركز الثالث ومن دون أي حظوظ بإزاحة جاره العملاق برشلونة عن الوصافة. لكنها كانت مناسبة مميزة لإنهاء الموسم التاريخي بأفضل طريقة أمام جماهيره، وقد استغلها تماما بحسمه الفوز الخامس والعشرين في الشوط الأول من لقائه وغرناطة الهابط الى الدرجة الثانية بعدما أنهاه متقدما بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها إريك غارسيا (30) والأوكرانيان فيكتور تسيهانوف (33) ودوفبيك (44 من ركلة جزاء). ودخل دوفبيك تاريخ النادي الكاتالوني بعدما بات أفضل هداف له في موسم واحد بين الكبار، متفوقا على زميله الحالي الأوروغوياني كريستيان ستواني الذي سجل 21 هدفا في موسم 2017-2018. وفي الشوط الثاني، عزز فريق المدرب ميتشل تقدمه بهدف رابع وثانٍ لتسيهانوف (54)، قبل أن يضيف مواطنه دوفبيك هدفه الشخصي الثاني أيضا في اللقاء (74). وبهدف لستواني في الدقيقة 78 بتمريرة من دوفبيك، عادل جيرونا أكبر فوزه له في دوري الدرجة الأولى والذي حققه في موسمه الأول بين الكبار في 13 يناير 2018 على لاس بالماس (6-0 أيضا)، علما أنه لم يحقق نتيجة مماثلة في جميع المسابقات سوى مرتين أخريين وذلك في دوري الدرجة الثانية عامي 1958 و2014 ضد ريال أفيليس ولوغو تواليا. لكن المهرجان لم ينته عند هذا الحد، بل أكمل دوفبيك ثلاثيته في الدقيقة 90 من ركلة جزاء وتربع على صدارة الهدافين بفارق هدف أمام النروجي لاعب فياريال ألكسندر سورلوث، مانحا ناديه أكبر فوز في تاريخه على صعيد جميع المسابقات.