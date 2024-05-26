إنزاغي ومارتينيز الأفضلان في إيطاليا

دوليه

اختير سيموني إنزاغي الذي قاد إنتر لإحراز لقبه العشرين في الدوري الايطالي، أفضل مدرب لموسم 2023-2024، حسب ما أعلنت رابطة الدوري أول من أمس، فيما نال مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز جائزة أفضل لاعب. ويأتي اختيار إنزاغي (48 عاما) لخلافة لوتشانو سباليتي الذي حصل على هذه الجائزة الموسم الماضي بعد قيادته نابولي الى لقبه الأول في الدوري منذ 1990 قبل أن يتركه للاشراف لاحقا على المنتخب الإيطالي. واختير إنزاغي الذي يتولى قيادة «نيراتزوري» منذ عام 2021، من قبل لجنة ضمت مديري المطبوعات الرياضية، حسب ما كشفت رابطة الدوري الإيطالية التي لم تحدد النتائج النهائية.

وحقق إنتر خلال موسم 2023-2024 لغاية الآن وقبل مرحلة واحدة من نهاية الدوري، 29 فوزا وستة تعادلات وهزيمتين فقط، ليتقدم بفارق 19 نقطة عن جاره ميلان الثاني. وفاز إنتر أيضا هذا الموسم بالكأس السوبر الإيطالية، لكنه خرج من دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما بلغ نهائي الموسم الماضي (خسر أمام مانشستر سيتي الانكليزي 0-1). وبفضل الدور الذي لعبه في قيادة إنتر الى اللقب، نال لاوتارو مارتينيز جائزة أفضل لاعب «بعد تحليل بيانات وإحصائيات الموسم» التي تضمنت تسجيله 24 هدفا في الدوري، ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه نجم يوفنتوس الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي نال بدوره جائزة أفضل مهاجم. كما نال إنتر جائزتي أفضل مدافع وأفضل لاعب وسط اللتين ذهبتا لمصلحة أليساندرو باستوني والتركي هاكان تشالهان أوغلو.

