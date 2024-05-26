بولونيا ودع موتا بهزيمة

دوليه

ودع بولونيا مدربه تياغو موتا بهزيمة قد تؤدي الى تراجعه من المركز الثالث الى الخامس، وجاءت على يد مضيفه جنوى 0-2 أول من أمس في المرحلة الثامنة والعشرين الأخيرة من الدوري الإيطالي. وخاض بولونيا المباراة التي لا تؤثر في مشاركته في دوري الأبطال للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد ساعات على إعلان موتا رحيله عن النادي مع احتمال انتقاله للاشراف على يوفنتوس خلفا للمقال ماسيميليانو أليغري. ويتقاسم بولونيا المركز الثالث مع يوفنتوس برصيد 68 نقطة مع أفضلية فارق الاهداف للأول الذي فرط في فرصة فض الشراكة مع فريق «السيدة العجوز» الاثنين عندما تقدم بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 76، قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في ربع الساعة الأخير. وكان موتا يمني النفس بكسب النقاط الثلاث في المباراة الاخيرة له على رأس الإدارة الفنية لبولونيا الذي أعلن الخميس رحيله في نهاية الموسم الحالي. ونتيجة تعثره في المرحلة الختامية بهدفين سجلهما لجنوى الذي أنهى الموسم في المركز الحادي عشر، الأوكراني روسلان مالينوفسكي (13) والبرتغالي فيتينيا (59)، بات بولونيا مهددا بالتراجع حتى المركز الخامس في حال فوز أو تعادل يوفنتوس مع مونتسا، وفوز أتالانتا الخامس على تورينو اليوم لأن بطل «يوروبا ليغ» يتخلف عنه حاليا بفارق نقطتين. وتُفَضِل إيطاليا أن ينهي أتالانتا الموسم في المركز الخامس لأن ذلك سيمنحها بطاقة سادسة في دوري أبطال أوروبا.

