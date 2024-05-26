الانتصار الثاني لدالاس

دوليه

زرع النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش ثلاثية الفوز الثاني تواليا لدالاس مافريكس على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 109-108، قبل 3.8 ثوان من نهاية الوقت، أول من امس في نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وفي مباراة مشوقة حتى الرمق الأخير، حقق دونتشيتش تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، بواقع 32 نقطة، 10 متابعات و13 تمريرة حاسمة، لينقذ فريقه من تأخر بلغ 18 نقطة في الربع الثاني ويلحق بمينيسوتا خسارته الثانية على أرضه في الدور النهائي للمنطقة الغربية.

وقدم النجم الآخر في دالاس كايري إرفينغ بداية بطيئة مع وقوعه في فخ الأخطاء، لكنه سجل 13 من نقاطه العشرين في الربع الأخير الخاطف للأنفاس والذي شهد تبدل هوية المتقدم 11 مرة. وتقدم مينيسوتا 108-103 قبل 1:29 دقيقة من نهاية الوقت، لكن دونتشيتش وجد إرفينغ في زاوية الملعب مطلقا ثلاثية ناجحة. وفي الرمق الأخير، خدع النجم السلوفيني لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير، أفضل لاعب دفاعي هذا الموسم، مسجلا ثلاثية رائعة قبل ثلاث ثوان من نهاية الوقت. وبعد أن سجل سبع ثلاثيات من ثماني محاولات في المباراة، سنحت للاعب ارتكاز مينيسوتا البديل ناز ريد فرصة استعادة التقدم من المحاولة الأخيرة، بيد ان رميته البعيدة لم تدخل السلة.

