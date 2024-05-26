أوباميانغ الأفضل أوروبياً

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اختير المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ أفضل لاعب في نسخة هذا الموسم من مسابقة «يوروبا ليغ»، وذلك بعد تسجيله 10 أهداف في 11 مباراة خاضها مع فريقه مرسيليا الفرنسي الذي انتهى مشواره عند نصف النهائي، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي أول من أمس. وتمكن الغابوني البالغ 34 عاما في نسخة هذا الموسم التي أحرز لقبها أتالانتا الإيطالي باكتساحه باير ليفركوزن الألماني 3-0 في النهائي، من أن يصبح الهداف التاريخي للمسابقة بعدما رفع رصيده فيها الى 34 هدفا، متجاوزا الكولومبي راداميل فالكاو (30 هدفا). ولعب المهاجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنكليزي وبرشلونة الإسباني والذي وصل الصيف الماضي الى مرسيليا قادما من تشلسي الإنكليزي، الدور الرئيسي في مشوار فريقه في المسابقة القارية هذا الموسم قبل أن تنتهي المغامرة في نصف النهائي على يد أتالانتا الذي فاز إيابا 3-0 بعدما تعادل الفريقان 1-1 ذهابا. وانضم أوباميانغ في نيل هذه الجائزة التي استحدثت موسم 2016-2017، الى الفرنسيين بول بوغبا (مع مان يونايتد الإنكليزي عام 2017) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2018) والبلجيكيين إيدن هازار (مع تشلسي الإنكليزي عام 2019) وروميلو لوكاكو (مع إنتر الإيطالي عام 2020) والإسباني جيرار مورينو (مع فياريال عام 2021) والصربي فيليب كوشتيتش (مع أينتراخت فرانكفورت الألماني عام 2022) والإسباني خيسوس نافاس (مع إشبيلية عام 2023). وكانت جائزة أفضل لاعب شاب لهذا الموسم من نصيب نجم ليفركوزن فلوريان فيرتس (21 عاما).