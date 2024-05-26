معركة الأصالة ضد العمالة والخيانة

آراء

يحكي لنا التاريخ قصة الصراع الدائم بين ثنائية الخير والشر، وأن لكل منهما قادة وأتباعا، ولكل منهما منهجه وأدواته، فالخير هو ما تمثله الفطرة السوية المحبة لإعمار الأرواح في أجواء من الحرية المُطلِقة لمكنون الإبداع والنفع للأفراد والمجتمعات، وعلى النقيض يكون أتباع منهج الشر حيث الانغلاق والجمود والحقد والعدوان اللفظي والبدني وتعطيل مسيرة نهضة أي مجتمع وترسيخ الإفساد فيه لكي لا يتقدم أهل الخير في صراطهم المستقيم استغلالًا لبعض وسائل الإعلام الكاذبة التي تقف خلفها دول ومؤسسات تهدف إلى إيقاد نار الحروب بين أبناء الجنس البشري بتزييف المعلومات وبرمجة العقول وتحريض بعض الدول على احتلال دول الجوار وتحريض الشعوب ضد الحكام وقد وضح ذلك جليًا في الخمسين سنة الماضية على وجه التحديد.

هذه الخواطر التي سطرتها في بدء مقالي تحققت بها وأنا أستمع إلى الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهو يخاطب أرواحنا قبل أسماعنا بما عايشناه في السنوات الماضية في وطن يئن من أوجاعه بعد أن اخترقته الفيروسات اللعينة الدخيلة التي أدت إلى اختلال التركيبة السكانية الأصيلة وذلك بتزوير الجناسي والنسب ومن ثم العبث بالهوية الوطنية والتى لطالما كانت جيش المناعة الذي يحفظ لوطننا قوته وعنفوانه في مواجهة كل ما هو دخيلٌ دريء على قيمنا الأصيلة.

لقد توهم حفنة من الضباع المفسدين المتدثرين بدثار الجنسية أنهم يستطيعون أن يعبثوا بمقدرات وثوابت وطن كان له قدم السبق في جميع المجالات بفضل حكامه الأوائل وذراريهم الطيبين الذين رسخوا القيم الأخلاقية في أنفس المجتمع الكويتي الأصيل قبل أن يرسخوا القيم الديموقراطية والحقوق الدستورية منذ أكثر من مائة عام.

لقد وسوس لهم الشيطان وزيّن لهم أعمالهم أن الكويت بلا درع يحميها، فجاءهم وفاجأهم خطاب حضرة صاحب السمو الذي قضى على أوهامهم بهذا الخطاب التاريخي المدعوم شعبيًا من أبناء الكويت الأصليين الذين تجري في دمائهم وجيناتهم قيم الانتماء والإخلاص للأسرة الحاكمة وحكامها العظماء وما أنجزوه لخدمة ورفعة الكويت قديمًا وحديثًا.

لقد أثلج هذا الخطاب التاريخي الاستثنائي صدورنا، وكشف لنا طاقة النور في نهاية نفق مظلم، وأعاد إلى الأذهان كويت الخمسينيات والستينيات حيث الازدهار الاقتصادي والإبداع الثقافي والفني والرياضي والتعليمي، لقد أحيا فينا الأمل لتصحيح المسار والعودة إلى الأصالة والرقي والهوية الحقيقية التي أصبح الحفاظ عليها واجبا مقدسا، وأصبح ضروريًا وحتميًا بأن نجتهد جميعًا لإعادة تأهيل شبابنا الذين عاصروا هذه الحقبة الظلامية وتشبعوا بأباطيلهم وخطاباتهم التي كانت ولا تزال تستهدف آذان النشء الصغير ليصبحوا مستقبلًا ظهيرًا شعبيًا لمقاصدهم الدنيئة بالتحريض على الحكام، وألغامًا مزروعة في أرض الكويت الطيبة لتفجير الفتن وهو نهج معروف لهؤلاء في كل مكان يتواجدون فيه يليق بمن يتصفون بالخسة والدناءة ويقتاتون على جهل السواد الأعظم من الناس بجوهر الدين الإسلامي السمح، لذلك أكرر أنه أصبح من الضروري إعادة تأهيل هؤلاء الشباب والمراهقين ثقافيًا واجتماعيًا، وهي مهمة شاقة يجب أن تتكاتف فيها وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم مع أولياء الأمور لوضع خطة ممنهجة لانتشال أبنائنا من مستنقع أفكارهم المسمومة بالحقد والنقمة على أسرة الحكم والمجتمع والعادات والتقاليد والقيم الأصيلة التي تربينا عليها.

لقد أفسدت يقظة حضرة صاحب السمو مخططاتهم الدنيئة لإحداث الفوضى الخلاقة داخل قاعة تحمل اسم أحد عظماء الأسرة الحاكمة، وأن صبر حضرة صاحب السمو على تجاوزاتهم المتعمدة ما هو إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة التي عصفت بأوهامهم وأمانيهم وحطمتها على صخرة الحكم الرشيد للاسرة الحاكمة العريقة، وأنها بداية مرحلة لتطهير جميع مؤسسات الدولة من رجس ودنس الفاسدين المفسدين ، وخاصة مزدوجي الجنسية ومن يدينون بالولاء للأجندات الإخوانية والفارسية المعلومة للكافة والتي تسعى لشق الصف الوطني تحت ستار الدين والمذهب ولنا في قضية «خلية العبدلي» خير شاهد ودليل على ما يحاك ضد الوطن من دسائس ومؤامرات، وهم لا يعلمون أن كل الأديان والمذاهب تبرأ من خونة الأوطان ومرتزقة الفساد وأرباب المنافع الدنيئة.

إن جسد الوطن سوف يلفظ هؤلاء الشرذمة عاجلًا أم آجلأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى وتوفيقه لحضرة صاحب السمو حفظه الله مدعومًا من الشعب الكويتي الأصيل الوفي الأمين.

والله نسأل أن يحفظ علينا نعمة الأمن والرخاء تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق والعدل خطاه، وأن يلهمه التوفيق لحفظ أمن الوطن وسلامة أراضيه.

