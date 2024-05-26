اختيار كفاءات وطنية نظيفة تنقذ الوطن من الدمار

آراء

الدول التي تعتمد على كفاءات وطنية نظيفة تعمل على تحقيق مشاريعها وخططها وأهدافها لتطوير البلد وتحسين مستواه الاقتصادي والمالي والمعيشي ولتحقيق هذا في بلدنا الحبيب يجب على الحكومة أن تضع ذلك كأولوية وتحقيقها عن طريق إنشاء مركز لتوظيف القيادات والمستشارين يشرف عليه ويتأكد من تحقيق ما يحتاجه البلد من كفاءات قيادية ومستشارين كويتيين لديهم المؤهلات والخبرات والسيرة الذاتية النظيفة التي تناسب المناصب وتعمل على تطوير وتحسين البلد دون مصالح شخصية وتعمل في الحكومة ومنهم المتقاعدون الكويتيون ويكون أعضاء هذا المركز من الكويتيين ذوي الخبرة والمؤهل وسيرتهم الوظيفية والحياتية نظيفة ويحققون أعمال ومهام وأهداف هذا المركز الذي تشرف عليه الحكومة. ولتحقيق ذلك وبسرعة أقدم النصيحة والاقتراح للحكومة باستغلال مبنى منفصل في مجلس الأمه لم يتم استغلاله واستخدامه منذ نشأته سنوات طويلة وهو مركز التدريب ليكون مركزاً لتوظيف القيادات والمستشارين الكويتيين.

