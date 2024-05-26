«التخبيب» بين الجهل والتجاهل

آراء

عندما أسمع بأمر جديد وغريب عني في الدين أشعر بضيق وألم كبيرين لجهلي به ولا أشك لحظة في تقصيري في ذلك، ولأن أغلبنا استمد معلوماته الدينية من الكتب الدراسية والمناهج الدينية، إلا أننا نجهل أنه وجب على المسلم الحق أن يتفقه في دينه ويعلم عنه وإلا كيف يكون مسلما، وللأمانة كلنا مقصرون في هذا الموضوع فنأخذ معلوماتنا من أي مصدر عندما يظهر الموضوع بالصدفة، ولاشك أن هناك من يذهب للاستفسار والدراسة والفحص، وأحزن كثيرا أنه مع الكبر في العمر إلا أنه يخفى عنا الكثير من أمور ديننا، وأعترف أن هناك مصطلحات كثيرة أسمع بها وتكون غريبة على مسامعي وأتعجب أيضا لماذا لم تمر علينا مثل هذه المصطلحات والتشريعات الدينية من قبل هل هو تقصير منا أم من أولي الأمر فهناك موضوعات لم تتطرق لها الكتب الدراسية، وللأسف التعليم الديني في المدارس يكون بمثابة تحصيل حاصل لحفظ ماء الوجه حتى في المرحلة الجامعية يختفي تماما إلا في الكليات والجامعات المتخصصة.

ومن وقت قريب تناهى الى مسامعي مصطلح غريب عني وهو «التخبيب» وقد سمعته في رد عن مشكلة بإحدى البرامج الدينية عن إثم يقع فيه الكثير من الناس وللأسف الكثير لايعلم انه إثم محرم شرعا، بل ويمارسه الناس طوال الوقت بجهل دون رادع أو خوف.

و«التخبيب» هو إفساد الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها.. بدخول شخص بينهما بالكلام أو الفعل لإفساد حياتهما الزوجية وهو من أعظم الكبائر والآثام لما يترتب عليه من عواقب ومفاسد كثيرة ومن إفساد للمجتمع ككل، وهو أمر محرم شرعا ومنكر في الدين الاسلامي، وللأسف لا توجد عقوبات ثابتة ورادعة لعقوبة الشخص القائم بالتخبيب ولكن العقوبة في الاسلام بالتوبة ورده عن فعله برد الزوجة لزوجها، ولكن هناك كثيرا من علماء الفقه والتشريع أوجبوا (حبس المخبب) تعزيرا لأنه ينشر الفساد في الأرض ويهدم القيم الانسانية والمجتمعات.

ولذلك لابد أن تساعد الدول والأشخاص على نشر الوعي الديني بمثل هذه الأمور حتى ينتبه الجميع للكلمات والأفعال التي يمكن بها أن تؤدي الى افساد علاقة زوجية سواء بالمشكلات أو الطلاق، ومن غير المعقول أن يعيث الناس الفساد بالأرض بنشرالآثام بجهل ودون وعي.

وهناك أحاديث كثيرة للرسول «صلى الله عليه وسلم» عن «التخبيب» وللأسف كثيرون لايعلمون بها مثل: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه «إن المؤمن غر كريم وإن الفاجر خب لئيم».

وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه: «لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب رجلا على امرأته».

وأعتقد أنه تقصير بين وواضح بعد سماع ونشر مثل هذه الأحاديث والتقصير الأكبر عندما نسمع بلفظ أو كلمة لا نفهم معناها ولا نسأل عنها، أعتقد أن هناك الكثيرين ممن يشاركونني الرأي في مثل هذا الموضوع، لذا وجب علينا وعلى كل مسلم أن يفهم أمور دينه ويتفقه فيها ويساعد على نشرها، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم «إن الدال على الخير كفاعله» صدق رسول الله.

