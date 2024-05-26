توازن في خطى التطوير

آراء

دعونا اليوم نستعد جميعاً لمرحلة كنا نتمناها منذ زمن، مرحلة لا تحتاج منا البقاء داخل دوامة الحيرة في الوجهة والتشكيك في النيات والوقوف على كل التفاصيل المتشعبة التي تزيد من حيرتنا وتبرر جمودنا، مرحلة يجب تحديد الوجه والأهداف ولنأخذ ملفاً من ملفات البلد وليكن ملف الصحة مثلاً لنرسم صورة لها خلال الخمس سنوات المقبلة كيف سيكون مستواها عالميا؟ وكيف هي الكفاءة ومستوى الخدمات فيها؟، بكل احترافية يجب علينا تحديد الأهداف خلال الخمس سنوات المقبلة وبكل حيادية وخلال رحلة التنفيذ نتابع شفافية في الأرقام المستهدفة والنسب المئوية لإنجاز الأعمال ومتابعة المعطيات الرئيسية للمشاريع، ولضمان النجاح مهم وضع آلية واضحة لمتابعة الخطة وتحدد المحطات الأساسية وعند الوصول لها توضع آلية واضحة للتقييم ومراجعة نسبة تحقيق هذه الأهداف وإعلان أبرز النجاحات، ودراسة العقبات وتحليلها ومناقشة الحلول لها لضمان سير العمل حسب ما تم التخطيط له.

تحمل الدولة على عاتقها ملفات مهمة منها (الصحة، التعليم، التركيبة السكانية، التحول الرقمي، السياحة، الاقتصاد، والإسكان وغيرها من الملفات الرئيسية)، ودون وضع خطة محكمة لكل منها سوف نتخبط في مسيرة الإنجاز، منكم من سيقول بأن الخطة الخمسية للدولة معمول بها منذ زمن وما أطرحه اليوم كلام مستهلك ولم أبتكر شيئا جديدا في عالم الإدارة، وأنا أوافقه على هذه المداخلة لكن تحفظي على منهجية الخطط التقليدية بأهدافها التي لم تتحقق وكل ما نسمعه من نجاحات مزعومة تأتي عن طريق المبادرات العشوائية.

نأخذ نفساً عميقاً،،

وما اطرحه هو استحداث طريق مبتكرة للخطة الخمسية تنبثق منها الأعمال وتحدد المسؤوليات وتكتب بكل وضوح مؤشرات الأداء، ويحدد من خلالها إطار المبادرات التي سوف تدعم رحلة تحقيق الأهداف، وبرأيي لصناعة هذه الخطط المبتكرة يجب علينا الاستعانة بالشركات العالمية كل بمجالها لدعم ومساندة الفريق الوطني (الذي تكلمنا عنه بالمقال السابق) لتحقيق تعاون مثمر بين الخبرات ينتهي بخطط تلبي الطموح ومرتبطة بخط زمني وقابلة للتطبيق بأهدافها الذكية. على أن يكون لكل ملف خطته المرتبطة بالخطة العامة للدولة وتتناغم مع بقية الخطط.

نصيحتي اليوم بأن هناك إنجازات ثمراتها جاهزة ونستطيع قطفها ولكن لتحقيق التوازن الحقيقي بين الإنجاز والتكامل بالأعمال وتقنين التكاليف غير المبررة، علينا العمل على صناعة هذه الأهداف لكل ملف ومن بعدها يتم إنشاء منصة رقمية تدمج كل المعلومات بلوحة إرشادية نابضة من خلالها نتابع الأهداف وندعم القرار.

