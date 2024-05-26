ذكرى تأسيس البيت الخليجي

آراء

تمر علينا ثلاثة وأربعون عاماً من التأسيس الذي كنا معه مع قدر جميل لشعوب دول الخليج العربي، ثلاثة وأربعون عاماً من التناغم والقوة والإنجازات المتلاحقة، والتي شكلت نقطة تحول تاريخي في تاريخ الخليج العربي في تاريخ 25 مايو 1981م كان القدر مع موعد تاريخياً لتأسيس منظومة تعاون خليجي ليكون بذلك تكتلاً اقتصادياً مهماً لدول المجلس ينعم بخيره أبناء تلك المنظومة الجغرافية المهمة ويكون له دور محوري مهم لتحقيق الرفاهية والتطور والرقي، وتشكَّل مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليثبت على مدار السنوات منذ تأسس وحتى اليوم قوته الاقتصادية والتنموية والثقافية والسياسية والأمنية بفضل وعي قادته وقدرتهم في التعامل مع الكثير من القضايا التي تحصل بين شعوب الأرض. اليوم نعيش ذكريات تأسيس ذلك التكتل الخليجي الذي أثبت قدرته على التعامل مع الكثير من القضايا المصيرية، واستطاع تحقيق الكثير من الإنجازات التنموية الشاملة. يعتبر ذلك المجلس من أقوى التكتلات الاقتصادية والسياسية العالمية والذي كتب له النجاح والاستمرارية والذي بفضل قادة دول مجلس التعاون الخليجي ووعي المواطن الخليجي، ظل متماسكاً وقوياً وله الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية البشرية لشعوب مجلس التعاون وأثبت قدرته في التعامل مع الأزمات العالمية والبحث عن مخارج تحقق تطلعات وآمال الشعوب في السلام، ويعتبر في التاريخ العربي من أنجح التكتلات التي لم تتأثر أو تتصدع، كما حصل لتكتلات أخرى من عدم الاستمرار وسرعان ما تصدعت للأسف الشديد، حيث إن مجلس التعاون الخليجي ظل قوياً متماسكاً واستطاع تحقيق الكثير والكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة المختلفة للإنسان. نتذكر اليوم -بكل فخر- دور دولة الكويت في تأسيس ذلك التكتل المهم في تاريخ الشعوب متمثلا في مبادرة المغفور له الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح أمير الكويت سابقاً.

في تبني فكرة تأسيس المجلس الخليجي، والذي عمل بكل جهوده لتفعيل تلك الفكرة لتصبح واقعاً ملموساً حقيقياً، ترجمه لمبادئ وقيم وأخلاقيات وأدبيات الأمير الراحل لتعزيز منظومة وتماسك البيت الخليجي: وفعلا اجتمع قادة دول الخليج العربي في أول اجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها بدأت مسارات الخير لترجمة تلك المبادرة المهمة لواقع حقيقي لقوة اقتصادية الكل يثني عليها اليوم ولم تتأثر تلك القوة لعوامل المد أو الجزر التي حاولت أن تقلل من قوته بالعكس فمع مرور السنوات نشهد له القوة والنجاح والتماسك وفي مختلف الأصعدة.

اليوم نعيش ذاكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي وسط إنجازات متتالية تسطر معانيها الجميلة بصماتها اليومية لحياة مواطني دول الخليج العربي، مشكلين في ذلك تعزيز أواصر الأخوة والتاريخ والجغرافيا والنسيج المشترك للبيت الخليجي الذي له تاريخ وحضارة ولغة متجانسة ينعم الكل بها في عهد زاهر ومتجدد بالخير والتطوير والتنمية المستمرة والمكثفة في مختلف المجالات التي تصب مصلحتها لمواطني دول الخليج العربي.

ذلك الإنجاز التاريخي المهم الذي يجب أن نفخر فيه كل الفخر ذلك الإنجاز الذي يعزز الهوية ويبني الإنسان ويجعل منه مكان التقاء وجمع للكثير من القضايا المصيرية المشتركة التي تلبي آمال وطموحات الإنسان الخليجي، إنه تاريخ حضاري لشعوب حضارية رأت عبر ذلك التكتل قوتها ووحدتها ونسجت منة آمال الخير والسلام والتقدم والازدهار: يعتبر أنجح الإنجازات الخليجية التي تسجل ويستحق أن يكتب عنها بأحرف من نور وسيظل خالدا وذاكرة متجددة للأجيال جيلا بعد جيل.

إن تاريخ الشعوب يسطر معاني قوتها وتناغمها ووحدتها وتماسكها القادة الناجحون.. أستغلها فرصة عبر ذلك الصرح الإعلامي لرفع أجمل التهنئات لقادة دول الخليج العربي والأمين العام للمجلس وكذلك مواطني دول الخليج العربي بمناسبة ذكرى إنجاز ذلك الصرح والتكتل الخليجي المتماسك الذي سيظل -بعون الله- قوة عظيمة لحاضرنا ومستقبلنا...

