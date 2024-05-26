القروض الخضراء في الصين سجلت نمواً قياسياً

مال وأعمال

شهدت القروض الخضراء في الصين نموا خلال الربع الأول ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالية الجودة في الصين.

وكشف تقرير إحصائي نشرته صحيفة الشعب اليومية نقلاً عن بنك الشعب الصيني، أن إجمالي رصيد القروض الخضراء بالعملات المحلية والأجنبية وصل إلى 33.77 تريليون يوان بنهاية الربع الأول، مسجلاً زيادة بنسبة 35.1 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 3.7 تريليونات يوان خلال الربع الأول.وقال شي ييتشن، كبير المستشارين الأكاديميين لمعهد البحوث الدولية للتمويل الأخضر:، إن التوسع المطرد في نطاق الاقتصاد الأخضر أدى إلى تنامي الطلب على التمويل الأخضر.

