لأول مرة بورصة لندن تدعم العملات المشفرة

مال وأعمال

قالت بورصة لندن للأوراق المالية في مارس، إنها ستقبل طلبات الحصول على منتجات «بيتكوين» وإيثر المتداولة في البورصة في الربع الثاني بعد أن قامت هيئة الرقابة المالية بتعديل موقفها بشأن هذه المنتجات. وستقوم بورصة لندن بإدراج منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة (ETPs) لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد موافقة هيئة السلوك المالي (FCA) على نشرات طرح منتجات «WisdomTree»، و«Shares 21». حصلت شركة ويزدوم تري، الأميركية، على موافقة لإدراج منتجات بيتكوين المادية (BTCW) والإيثريوم (ETHW) المتداولة في البورصة، والتي تتوقع أن تبدأ التداول في 28 مايو.

