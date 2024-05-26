خسارة أسبوعية للنفط وسط مخاوف حيال أسعار الفائدة

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% لكنها سجلت خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أميركية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما قد يقلص الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 76 سنتا إلى 82.12 دولاراً للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة تسليم أغسطس الأكثر تداولا ارتفاعا عند التسوية بنحو 73 سنتا إلى 81.84 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1%، لتسجل عند التسوية 77.72 دولاراً للبرميل. وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات أمس الخميس عند أضعف مستوياتها منذ السابع من فبراير وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى لها منذ 23 فبراير وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 2.1%. وكان قد انخفض لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من يناير. واختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع 2.8%. وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صناع السياسات يتساءلون عما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم. وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مجددا إذا زادت وتيرة التضخم. وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، ما يقود عادة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط. وكتب محللون في مورغان ستانلي في مذكرة أن الطلب على النفط لا يزال قويا من منظور أوسع، كما توقعوا زيادة إجمالي استهلاك السوائل النفطية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي. وقال المحللون: إن ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عوضه ارتفاع الطلب العالمي على نحو مفاجئ، لا سيما في الشهور الأولى من العام. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على البنزين وصل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر وتترقب الأسواق اجتماع «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في الثاني من يونيو لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

