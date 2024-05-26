«إس آند بي»: النفط سيستقر عند 85 دولاراً

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أكد رئيس تقارير السوق وحلول التداول في «إس آند بي كوموديتي إنسايتس»، والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023، ديف إرنسبرجر، على دور تحالف «أوبك+» في استقرار أسواق النفط والحد من التقلبات فيها منذ تأسيسه.

وأضاف إرنسبرجر في مقابلة مع «العربية Business»، أن الأسعار ستستقر عند مستويات 85 و83 دولارا للبرميل خلال العام الحالي والمقبل على التوالي فيما ستتراجع أسعار الغاز العام المقبل. وأوضح أن العالم مختلف تمامًا الآن في عام 2024، عما كان عليه في عام 2019، وكان فيروس كورونا قد انتشر بعيدا. وأصبحت منظمة أوبك الآن أكثر توحيدا مما كانت عليه، وكذلك تحالف «أوبك+» والوحدة في تحالف المنتجين التي ربما تكون الأقوى تاريخياً ومثلت علامة كبيرة فارقة بالنسبة للسوق. وأشار إلى تحول تركيز المتداولين بعيدا عن القلق بشأن التقلبات إلى الشعور بالقلق بشأن الكفاءة. لأن نقل الطاقة حول العالم أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى، سواء كان النفط الخام أو المنتجات المكررة مثل الديزل والبنزين أو حتى الغاز الطبيعي على شكل غاز طبيعي مسال بسبب الصراعات المختلفة في أجزاء مختلفة من العالم. وأضاف رئيس تقارير السوق وحلول التداول في «إس آند بي كوموديتي إنسايتس»، أن تكلفة الشحن أعلى ويستغرق وقتاً أطول، وبالتالي تكون الأسواق أقل كفاءة. علاوة على ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت التجارة أكثر تكلفة. وبالتالي الكفاءة والتمويل. هذا في الواقع ما يدور في أذهان المتداولين حالياً. وقال إنه بشكل عام، لدينا توقعات قوية جدًا للنفط مع حفاظ المنتجين على خفض الإمدادات فإننا نتوقع تداول النفط عند مستوى 85 دولارا في نهاية هذا العام، وربما 83 دولارا في نهاية العام المقبل. وأضاف أن أسعار الغاز أكثر تقلبا بكثير. وهناك الكثير من الغاز الطبيعي المسال يأتي إلى السوق والكثير من الإمدادات الجديدة تأتي إلى السوق، لذلك هناك المزيد من الهبوط بشأن التوقعات بالنسبة للغاز. وأوضح أنه يتم تداول الغاز الطبيعي المسال حاليا بنحو 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد نرى ذلك أقرب إلى 7 أو 8 دولارات بحلول نهاية العام المقبل.

