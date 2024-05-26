تحالف «أوبك بلس» يجتمع في 2 يونيو

مال وأعمال

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن المنظمة وشركاءها في تحالف «أوبك بلس» سيعقدون اجتماعا وزاريا عبر الفيديو في الثاني من شهر يونيو المقبل لبحث معدلات الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام.

وذكرت (أوبك) في بيان لها أن هذا «الاجتماع سيعقد عبر الفيديو بعد أن كان مقررا له أن يعقد حضوريا» من دون أن يذكر البيان أسبابا لذلك.

كما أشار البيان إلى أن وزراء النفط بدول الأوبك سيعقدون اجتماعا آخر هو الـ 54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة في اليوم نفسه عبر الفيديو.

وتابع البيان أن «الاجتماعين سيبحثان معدلات الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام ومدى الحاجة إلى إجراء تعديلات من عدمه».

كانت أوبك قد ذكرت في تقريرها الأخير الصادر في 14 مايو الحالي أن «الطلب على خامات دول تحالف أوبك بلس سيبقى بلا تغيير عن تقييم الشهر السابق أي حوالي 43?2 مليون برميل يوميا لعام 2024 أي بزيادة 900 ألف برميل يوميا عن مستويات 2023.

وبالنسبة للعام المقبل 2025 توقع التقرير أن يكون الطلب على خامات أوبك بلس 44 مليون برميل يوميا أي بزيادة نحو 800 ألف برميل عن تقديرات 2024.

وارتفع سعر سلة خامات أوبك 4?90 دولارات للبرميل أي بنسبة قدرها 5?8 في المئة إلى 89?12 دولارا للبرميل. كما ارتفع متوسط سعر خام برنت القياسي 4?33 دولارات أو 5?1 في المئة ليصل إلى 89 دولارا للبرميل.

