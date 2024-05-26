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مال وأعمال

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«ناسداك» حقق مكاسب متتالية للأسبوع الخامس


انتعشت الأسهم الأميركية بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، وذلك بفضل أنباء عن تحسن توقعات المستهلكين إزاء التضخم مما دفع مؤشر ناسداك لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وبلوغ ارتفاع غير مسبوق عند الإغلاق. وذكرت وزارة التجارة أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة انتعشت أكثر من المتوقع في أبريلبينما ذكرت جامعة ميشيغان أن توقعات المستهلكين للتضخم تحسنت في أواخر مايو بعد تدهورها مطلع الشهر.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 4.33 نقطة، أو 0.01%، إلى 39069.59 نقطة. ورغم صعوده ، أنهى داو جونز سلسلة مكاسب امتدت لخمسة أسابيع بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من عام.


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