.. ويتوقع تفاقم الانكماش في سورية

مال وأعمال

توقع البنك الدولي تفاقما للانكماش وارتفاعا بمعدل الفقر في سورية على خلفية استمرار الصراع منذ أكثر من 10 سنوات ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في عام 2023 وتدهور كبير في رفاه الأسر.

وذكر التقرير الذي أصدره البنك بعنوان (الصراع والازمات وانهيار رفاه الاسر في سورية) ان استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية ادى إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وزيادة معدلات البطالة. وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سورية بنسبة 1?5 في المئة في 2024، مشيرا الى ان الفقر طال 69 في المئة من السكان في عام 2022 فيما وصل معدل الفقر المدقع إلى 27 في المئة.

ووفق التقرير فإن اكثر من 50 في المئة من الفئات الأشد فقرا يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور) فيما تسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سورية أعلى معدل لانتشار الفقر، مشيرا الى ان الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخليا هي الأكثر عرضة لمخاطر الفقر. واوضح ان الصراع في سورية اثر بشدة على قطاع الزراعة مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري مما أدى إلى انخفاض في المحاصيل كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيرا شديدا على التجارة الخارجية. واشار الى ان انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي ادى إلى زيادة اعتماد سورية على الواردات كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع.

