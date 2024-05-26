اليوسف نفّذ جولة تفقدية مفاجئة لمجمع السجون

وطن النهار

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بجولة تفقدية مفاجئة على مجمع السجون يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله الملا.

حيث قامت فرق التفتيش التابعة لقوات الأمن الخاصة بالتعاون مع ادارة أمن السجون بشن حملة تفتيشية مفاجئة على نزلاء المؤسسات الإصلاحية وعنابر السجن المركزي وأسفرت عن ضبط العديد من الممنوعات «هواتف نقالة - اسلاك - أسلحة بيضاء» مخبأة بطريقة سرية وتمت احالة المضبوطات الى جهات الاختصاص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

