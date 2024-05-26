رئيس الأركان واصل جولاته على وحدات الجيش

وطن النهار

في إطار متابعة تنفيذ المشاريع بمختلف قطاعات الجيش، قام رئيس الأركان الفريق الركن طيار بندر المزين بزيارة تفقدية لمشروع قاعدة عبدالله المبارك الجوية وقاعدة نواف الأحمد الجوية، وذلك للاطلاع على سير الأعمال ونسب الإنجاز، يرافقه آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد ورئيس انتقال القواعد العسكرية المهندس فيصل الهاجري وعدد من ضباط القوة الجوية ومهندسين من المنشآت العسكرية. وجاءت جولة رئيس الأركان في القواعد الجوية بهدف التأكد من توافر متطلبات وتجهيزات التشغيل، وتزويدها باحتياجاتها من المعدات والمستلزمات، حيث شملت الجولة تفقد سير الأعمال المنجزة بالقاعدتين، وأكد رئيس الأركان حرصه على سرعة وتيرة الانجاز وتجهيزها في الوقت المحدد. على الصعيد ذاته، قال رئيس الأركان: إن الحرس الأميري من وحدات الجيش الاستثنائية في مهامها وواجباتها والفريدة في تميزها ونشاطها اذ يحمل منتسبوه على عاتقهم مسؤوليات ومهام كبيرة تتطلب قدرا عاليا من الاحترافية في التأهيل والإعداد الذهني والبدني. جاء ذلك في تصريح للفريق نقله بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع عقب زيارة تفقدية قام بها رئيس الأركان للحرس الأميري حيث كان في استقباله آمر الحرس اللواء الركن بدر حماد وعدد من الضباط القادة والذي رحب برئيس الاركان وأعرب عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس حرصه واهتمامه بأبنائه وإخوانه منتسبي الحرس. ودعا المزين منتسبي الحرس للمحافظة على جاهزيتهم والاستمرار في تدريبهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير وطننا المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.

