وزير الكهرباء: تقييم شامل لمحطات توليد الطاقة وإنتاج المياه

وطن النهار

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وجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري إلى العمل بجدية لرفع نسب التحصيل الفعلي لمستحقات الوزارة من مستهلكي الماء والكهرباء، لافتا الى ضرورة وضع خطة قابلة للتنفيذ وفقاً لبرنامج زمني واقعي بشأن استخدام الطاقات المتجددة في عملية إنتاج الكهرباء والماء لتكون رديفاً لمصادر الإنتاج التقليدية.

واكد خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع قياديي الوزارة على ضرورة متابعة المشاريع القائمة وعقود صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه، علاوةً على عمل تقييم شامل لكفاءة محطات القوى ومحطات تقطير المياه والشبكات الكهربائية والمائية، كما أكد أهمية قيام الوزارة بتطوير رؤى سليمة حول احتياجات الكويت لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفقاً للطلب الأمثل لهما وبما يضمن خلق توازن مستقر طويل الأمد بين الإنتاج والاستهلاك، نظراً لما تتطلبه عملية بناء مثل هذه المحطات من موارد مالية ضخمة.

وطالب الوزير تسهيل إجراءات العملاء ومن دون الإخلال بالقوانين واللوائح والإجراءات المتبعة، مع إمكانية تحديد يوم واحد في الأسبوع وخلال ساعات محددة لاستقبالهم والنظر في طلباتهم، معبرا عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة من منتسبي الوزارة متوجهاً لهم بجزيل الشكر والتقدير على الجهود التي يبذلونها لتطوير أداء العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المستهلكين.

واستعرض بوشهري استعدادات الوزارة ممثلة بالجهاز الفني وفرق الطوارئ لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في فترة الصيف والممتدة من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر، مشدداً بذات الوقت على تكثيف حملات التوعية لأفراد المجتمع لترشيد استهلاك الكهرباء والماء وبالأخص خلال فترة الذروة والتي تبدأ عادةً من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 عصراً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة بتخفيف العبء على الأحمال الكهربائية.

