السفير الصيني: الكويت وبكين تدعمان سيادة الدول

وطن النهار

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قال السفير الصيني لدى البلاد شانغ جيانوي، ان العلاقات الصينية- الكويتية حققت سلسلة من النجاحات والنتائج المهمة بفضل الجهود المشتركة من قبل الجانبين، وخصوصا بعد لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ بصاحب سمو الامير الشيخ مشعل الأحمد مرتين سبتمبر وديسمبر الماضيين.

واضاف في مؤتمر صحافي إن الصين والكويت تظلّان دائما شريكتين قويتين، تحترمان بعضهما البعض وتثقان ببعضهما وتتعاملان مع بعضهما البعض على قدم المساواة، ويدعم بعضهما البعض بقوة في القضايا التي تهم المصالح الأساسية.

وأكد أن الصين تدعم الجهود الكويتية في صيانة سيادتها وسلامة أراضيها، وأنها مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الجانب الكويتي للحفاظ على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والذي يعتبر «القاعدة الذهبية» لبقاء الدول النامية، كما ان الكويت أكدت مواصلتها الالتزام بثبات سياسة الصين الواحدة ودعم ثبات موقف الصين من المسائل المتعلقة بالمصالح الجوهرية.

ولفت الى ان العلاقات الصينية الكويتية تتطور دائما بشكل صحي وتتعزز وتتوسع بشكل مستمر أمام اختبارات الأوضاع الدولية المتغيرة.

وفي رده، على سؤال اذا ما كانت هناك زيارة مرتقبة لرئيس بلاده الى الكويت في المستقبل القريب اجاب الرئيس يولي اهتماما بالغا بالكويت وهناك رغبة من قبله لزيارتها، مؤكدا على أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل اليها بين قيادتي البلدين اثناء الزيارة التي قام بها سمو الامير عندما كان وليا للعهد الى الصين في شهر سبتمبر الماضي.

وقال نحن نعمل مع الكويت لترجمة هذه الاتفاقيات، معتقدا ان تحقيق هذه الإنجازات والتوافقات تصب في المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وعن مصير اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون قال : ان التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون مهم للغاية، لافتا لوجود مفاوضات بين الجانبين في هذا المجال، موضحا ان بلاده لديها الرغبة القوية في اتمام هذا الاتفاق في اقرب وقت ممكن.

واكد على ان العلاقات الخليجية الصينية تتطور بشكل كبير جدا وان الجانبين يركزان جهودهما على عملية التنمية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واضاف لدول الخليج تطلعات لتعزيز التعاون مع الصين باعتبارها دولة مسالمة واقتصادها يأتي في المرتبة الثانية عالميا، معربا في ذات الوقت عن تفاؤله لاتمام هذا الاتفاق في المستقبل القريب

وعن ارتفاع اعداد السياح الكويتيين الى بلاده اجاب : منذ وصولي الى الكويت وانا اتواصل مع اصدقائي الكويتيين الذين يرغبون في زيارة الصين التي تمتلك مقومات السياحة ولديها ثقافة وحضارة عريقة فضلا عن انها بلد سياحي بامتياز منوها الى ان سفارة بلده اصدرت العام الماضي حوالي 9 آلاف تأشيرة كما ان حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة معفيون من تأشيرة الدخول الى الصين، واوضح ان هناك تسهيلات تمنحها الصين لمنح تأشيرة الدخول الى اراضيها وان الحصول عليها لا يتعدى الـ3 ايام فقط.

واشار كذلك لوجود 4 رحلات مباشرة اسبوعيا من الكويت الى مدينة كوانزو الصينية فضلا عن وجود رحلات مباشرة من دول خليجية مجاورة للكويت ولمختلف مناطق الصين.

وحول آخر المستجدات في الاتفاق مع الكويت لتسيير ميناء مبارك قال اثناء زيارة سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين فيما يخص ميناء مبارك وصدور المرسوم الامير الخاص بهذا الاطار، موضحا ان الجانبين بصدد التشاور بصورة مكثفة ومعمقة حول هذا المشروع.

واكد ان ميناء مبارك مشروع ضخم واستراتيجي واذا تم انجازه فسيجلب التطور للكويت.

وقال : لدينا ثقة بمستقبل التعاون مع الكويت التي تمر برحلة مهمة، منوها لاهتمام سمو الامير البالغ بتنمية الكويت، مشددا على ان الكويت شريك استراتيجي للصين وان هذه الاخيرة ستبقى موثوقا بها مع الكويت.

وذكر أن سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أول زعيم من زعماء دول الخليج يعلن بوضوح دعمه لمبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية التي طرحها الرئيس شي جينبينغ وظل البلدان يسيران جنبا إلى جنب في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

ومن الناحية السياسية، قال: تحترم الصين والكويت بعضهما البعض وتشتركان في نفس الأهداف، ويلتزم الجانبان بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويحافظ على النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والتعددية، ويدعوان إلى ترسيخ مبادئ التضامن والتعاون والإنصاف والعدالة في العلاقات الدولية، وحماية مصالح الدول النامية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اوضح ان البلدين يدعمان القضية العادلة للشعب الفلسطيني، والسعي إلى الحل الشامل والعادل والدائم على أساس «حل الدولتين».

ومن الناحية الاقتصادية، قال: في عام 2023، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الصين والكويت 22.39 مليار دولار. كما تعد الكويت تاسع أكبر مصدر لواردات النفط الخام للصين، حيث استوردت الصين 24.53 مليون طن من النفط الخام من الكويت. وقد وقعت شركات النفط الصينية أيضا اتفاقية طويلة الأجل لشراء النفط الخام من شركة البترول الكويتية. وفي الوقت الراهن، تعمل حوالي 60 شركة صينية في الكويت، وشاركت في أكثر من 80 مشروع مقاولات هندسية في الكويت.

أما من الناحية الثقافية، فقال : تتمتع الصين والكويت بالأفكار المتماثلة، ويدعو الجانبان إلى الحوار بين الحضارات، والتخلي عن التمييز والتحيز ضد حضارات معينة، ومعارضة «نظرية صراع الحضارات».

