دول الخليج ترحب بقرار محكمة العدل الدولية حول رفح

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: رحبت السعودية وقطر وعمان والإمارات والبحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يدعو قوات الاحتلال الإسرائيلية للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، أمس، إنها ترحب بقرار المحكمة في هذا الشأن، كما «تناشد المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلزام إسرائيل بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للأعمال العدوانية في الأراضي الفلسطينية».

من جهتها، أعلنت دولة الإمارات ترحيبها بقرار محكمة العدل، وشددت عبر بيان لوزارة خارجيتها على «أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، ومنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح».

وأكدت أيضاً ضرورة «وقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع»، لافتة إلى «ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق».

ورحبت وزارة الخارجية البحرينية أيضاً بالقرار، ودعت المجتمع الدولي، لا سيما أعضاء مجلس الأمن ، إلى النهوض بمسؤولياته في فرض تطبيق القرارات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي بشأن الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما قالت «الخارجية السعودية»، في بيان لها: إنها «تثمّن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني».

وأكدت أيضاً أهمية أن «تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني». كما رحبت الخارجية القطرية، في بيان لها أمس، بقرار محكمة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية.

واعتبرت الدوحة أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب في غزة.

بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في بيان له: إن «هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني».

