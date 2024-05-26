إسرائيل ترد على «العدل» بمجازر في غزة

عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: رد جيش الاحتلال الإسرائيلي امس على قرار محكمة العدل الدولية بارتكاب مجازر جديد، وشن قصفاً غير مسبوق على قطاع غزة، خصوصا مدينة رفح، التي أمرت المحكمة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فيها «فورا».

كذلك، أمرت محكمة العدل الدولية -وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها-، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل مايو.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «إنّ قرار محكمة العدل الدولية ملزم»، بحسب ما نقله المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحافي اليومي. وبحسب دوجاريك، يؤكد غوتيريش، أنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وذكر دوجاريك، أن غوتيريش، سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

وقالت اسرائيل إنها «لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا».

من جهتها، رحبت «حماس» بقرار المحكمة الدعوة إلى وقف الهجوم على رفح، لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل «كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط».

وعقب القرار الصادر عن المحكمة الجمعة، تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات، وفجر امس أفاد شهود فلسطينيون بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح ودير البلح. كما قامت طائرات إسرائيلية بشنّ غارات على مخيم جباليا بشمالي القطاع، بينما طال القصف المدفعي مناطق قريبة من محطة للكهرباء في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وفق ما أفاد شهود عيان. وفي اليوم الـ232 من الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين حيث استشهد 10 مدنيين في قصف لمدرسة النزلة بمنطقة الصفطاوي شمالي القطاع.

كما سقط 10 شهداء وعدد من المصابين في استهداف منزل بجانب مراكز إيواء في بيت حانون شمالي القطاع أيضا.

وبعدما لجأت إليها جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية أيضا بأن «تبقي معبر رفح مفتوحا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، من دون عوائق وبكميات كبيرة».

في وقت سابق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة قادة في «حماس» وضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه.

وتحدت اسرائيل الشرعية الدولية حيث أكد مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في إسرائيل، في بيان مشترك، الاتهامات الواردة في قرار المحكمة بأنها «كاذبة، وشائنة، ومثيرة للاشمئزاز»،

وأكد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، أن «تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة».

