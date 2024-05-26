«الأوروبي»: أوامر محكمة العدل واجبة التنفيذ

عربيات ودوليات

بروكسل- الوكالات: أكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع. وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس إن أوامر العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف. كما أضاف بتغريدة عبر منصة إكس أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.

أتى هذا التأكيد الأوروبي وسط صمت أميركي، مقابل ترحيب عربي واسع بالقرار الذي أمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، وطلب منها تقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن خلال شهر.

ويدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا كان بإمكان التكتل أن يضطلع بدور في ما يتعلق بمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد انتهاء الحرب. وشكّل التكتل الذي يضم 27 دولة، بعثة في العام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر، لكن تم تعليق عملها بعد عامين على أثر سيطرة حركة «حماس».وتحدّث مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي عن مساع تبذلها «أطراف عدة بما في ذلك إسرائيل بشأن إمكان إعادة تفعيلها»، في إشارة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي. ورجّح المتحدث أن يتلقى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضوءاً أخضر خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الإثنين لعرض خيارات بشأن إعادة تفعيل بعثة التكتل. وقال المسؤول «من الواضح أن هذا الأمر لن يحصل في الظروف الراهنة، وليس في ظروف الحرب. نحن نتحدث عن المستقبل». وذكر المسؤول الكبير الذي تحدث طالباً عدم نشر اسمه «حتى إن كان لدينا أشخاص على الأرض الآن يتحدثون مع جهات مختلفة ويرون الكيفية التي يمكن بها إتمام الأمر، نحن في مرحلة أولية للغاية من المسألة».

