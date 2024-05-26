«اليونيسف» تحذِّر من توقف الأكسجين في «شهداء الأقصى»

عربيات ودوليات

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من «اقتراب توقف مولدات الأكسجين في «مستشفى شهداء الأقصى» وسط قطاع غزة بسبب نقص إمدادات الوقود ما يهدد حياة أكثر من 20 مولودا». جاء ذلك، في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس. وشددت «اليونيسف» على أن «إمدادات الوقود إلى غزة لا تزال منخفضة للغاية، وبدون استمرار توريد الوقود إلى مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح (وسط)، ستتوقف مولدات الأكسجين، ما يعرض حياة 20 مولوداً جديداً للخطر». وأضافت «لا ينبغي لأي طفل أن يتحمل هذا، وتحتاج غزة إلى المزيد من الوقود الآن، وإلى ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني».

