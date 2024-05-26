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عربيات ودوليات

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ولي العهد السعودي يعزّي بوفاة رئيسي ومرافقيه


أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تعازيه للرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم طائرة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» أعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم. بدوره عبر الرئيس الإيراني المؤقت، عن شكره لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر طيبة.
وأشاد الجانبان «بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات».


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