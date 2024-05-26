الأمم المتحدة تحذر من «إبادة منسية» في السودان

عربيات ودوليات

الأمم المتحدة - الوكالات: حذرت مسؤولة أممية من أن إقليم دارفور في السودان يواجه خطراً متزايداً للإبادة الجماعية وسط تركيز اهتمام العالم على الصراعات في أوكرانيا وغزة.

وقالت أليس ويريمو نديريتو، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون منع الإبادة الجماعية، لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان ظروفا تتوافر في دارفور «يمكن في ضوئها تحدث أو قد تكون حدثت فيها إبادة جماعية». وأضافت أن العديد من المدنيين استُهدفوا على أساس العرق في مدينة الفاشر السودانية المحاصرة حيث اشتد القتال العنيف في الأيام الأخيرة، وأكدت مؤسسة خيرية طبية في المدينة وفاة أكثر من 700 شخصاً في عشرة أيام.

وتعتبر مدينة الفاشر المركز الحضري الرئيسي الأخير في إقليم دارفور الذي لا يزال يخضع لسيطرة الجيش السوداني. ويقاتل الجيش قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أكثر من عام في حرب أهلية أسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت الملايين على النزوح من منازلهم.

وقالت نديريتو: إن الوضع يتحول إلى إبادة جماعية «على غرار ما حدث في رواندا» عام 1994 مستشهدة بتحليل للأمم المتحدة حول عوامل الخطر المتزايدة. وأضافت أن «تزايد الأعمال العدائية في الفاشر فتح الآن فصلاً مثيراً للقلق من هذا الصراع». وتابعت «أطالب بالاهتمام في الصراع على وجه التحديد وأحاول إيصال صوتي هذا، لكنه تبدد وسط حروب أخرى في أوكرانيا وغزة».

وأعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن مخاوف مماثلة حيال إمكانية أن تشهد دارفور ممارسات إبادة جماعية. وقال تقرير صادر عن المنظمة إن ممارسات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد جماعة المساليت العرقية والمجتمعات غير العربية في المنطقة.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الفظائع، بما في ذلك قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف على نطاق واسع باسم حميدتي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون نهاية الأسبوع الماضي إن العنف في منطقة دارفور في السودان «قد يعد جريمة ضد الإنسانية». وأضاف في بيان نشر على موقع الحكومة على الإنترنت «نمط العنف المتواصل في دارفور، بما في ذلك الهجمات المنهجية الواضحة ضد المدنيين، قد يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».

من جهته أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الماضي أن التقارير الواردة من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان مروعة من حيث الهجمات على المدنيين والاستهداف العرقي. وكتب عبر منصة إكس «التقارير الواردة من الفاشر في السودان مروعة، هجمات دموية على المدنيين وروايات مروعة عن الاستهداف العرقي، الناس يخافون من نقاط التفتيش لدرجة تمنعهم من محاولة الفرار». وأعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها حيال ما يتردد عن أن حوالي 15,000 شخصاً قد يكونوا لقوا مصرعهم في مدينة الجنينة غرب إقليم دارفور.

