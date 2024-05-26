300 قتيل في انزلاق تربة هائل طمر قرية كاملة في بابوا غينيا

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بور موريسبي - الوكالات: ذكرت وسائل إعلام محلية في بابوا غينيا الجديدة، امس أن أكثر من 300 شخص قتلوا وأكثر من 1100 منزل دفنت جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال البلاد. ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي. وقالت صحيفة «بوست كوريير» نقلا عن عضو البرلمان إيموس أكيم، إن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلا.

وأظهرت مشاهد صورت في المكان انهيار جرف صخري كبير وتربة من تلة ماونت مونغالو التي يغطيها نبات كثيف. وانتشر الركام الصخري والأشجار المقتلعة والوحول على مسار يصل إلى الوادي. وشوهدت أنقاض مساكن مصنوعة من الصفيح بين الركام الناجم عن انزلاق التربة. كما شوهد عشرات من السكان المحليين من نساء ورجال يتسلقون أكوام الصخر والتربة وهم يحفرون بأيديهم وينتحبون محاولين تحديد مكان وجود ناجين أو يقفون مصدومين.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، امس أنه تم انتشال 4 جثث من المنطقة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وقالت الإذاعة إن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، مما جعل الطائرات الهليكوبتر هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.

وقال حاكم الولاية بيتر إيباتاس إن «أكثر من ست بلدات» معنية بانزلاق التربة هذا واوصفا الوضع بأنه «كارثة طبيعية غير مسبوقة تسببت بأضرار هائلة».

من جهته قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه «صُدم بالخسائر في الأرواح وبالدمار»، مضيفا أن الولايات المتحدة «مستعدة للمشاركة» في جهود إعادة الإعمار مع شركاء مثل أستراليا ونيوزيلندا.

