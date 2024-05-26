48 وفاة إثر موجة حر غير مسبوقة في المكسيك

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مكسيكو سيتي - الوكالات: سجلت المكسيك 48 وفاة إثر موجة حر شديدة وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأيام القادمة، تزامنا مع عاصفة قوية من البرد اجتاحت أكبر مدن البلاد. وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان إنه تم تسجيل 48 حالة وفاة على المستوى الوطني مرتبطة بموجة الحر التي بدأت منتصف مارس الماضي، و956 شخصا عانوا من مشكلات صحية مختلفة، بحسب المعطيات المحدثة حتى 21 مايو الحالي. وفي عام 2023، تم تسجيل رقم قياسي بلغ 419 حالة وفاة بسبب موجة حر استمرت 8 أشهر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 129 مليون نسمة. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أخيراً إن الحرارة الحالية «استثنائية».