«من خلال عدستك»... مسابقة تنافسية هادفة احتفاءً بيوم الإبداع العالمي

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تثابر أكاديمية لوياك للفنون - «لابا» على تأكيد دعمها للقضية الفلسطينية وتمسكها بأهمية احتضان الطاقات الشابة وترسيخ حس الانتماء والتجذر بالهوية. وفي هذا السياق، تنظّم «لابا» مسابقة يوم الإبداع العالمي، تحت عنوان «من خلال عدستك»، في محاولة لحثّ الموهوبين في مجال تصوير الفيديو، إلى التعبير عن مشاعرهم وفهمهم للقضية بطريقة إبداعية مبتكرة. وفي هذا الشأن، صرحت رئيسة مجلس إدارة أكاديمية «لوياك» والعضوة المنتدبة، فارعة السقاف، بالقول: «تعتبر هذه المسابقة بمنزلة فرصة نمنح من خلالها الموهوبين إمكانية إطلاق العنان لأنفسهم وإبراز موهبتهم في فن تصوير الفيديو والمونتاج، والتي قد تكون فيما بعد بوابة لدخولهم ساحة العمل من أوسع الأبواب». وأردفت: «لم نغفل أهمية أن تكون المسابقة مرتبطة بشكل وثيق بقضيتنا الأزلية فلسطين، والتي تعتبر أكبر من المنافسة نفسها».

وتابعت: «من خلال عدستك»، مسابقة تتزامن مع يوم الإبداع الوطني، وتهدف لرفع درجة الوعي وتقدير فن الإعلام وإبداء الوفاء والامتنان للصنّاع الحقيقيين في عالم الإعلام الرقمي، وبالتالي تسليط الضوء على أولئك الذي يتميزون بشكل فريد ومبدع خلف كاميراتهم». وفيما يخص المسابقة، قالت السقاف: «خصصنا يوم السبت الموافق 25 من الشهر الحالي، لإقامة العرض الاستعراضي الراقص بعنوان «الحكاية الفلسطينية»، والذي قدمته Lapa Dance Company. جديرٌ بالذكر، أن الشباب الموهوبين قاموا بتصوير العرض باستخدام كاميراتهم الشخصية والمعدات التي يرغبون بها، لإظهار قدراتهم الإبداعية ورؤيتهم الخاصة والمبتكرة للفيديو، وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقة». وحول آلية الاختيار، كشفت رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية أنه «وعقب الانتهاء من عملية المونتاج، سيقدّم المتسابقون الفيديوهات المصوّرة إلى لجنة التحكيم، يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر الحالي. وفي اليوم التالي، ستختار اللجنة ثلاثة فائزين بالجوائز المالية، وسط حفل تكريمي مميز».

