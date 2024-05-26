محمد إمام يستأنف تصوير «شمس الزناتي»

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يستأنف الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد «شمس الزناتي» في النصف خلال أيام والذي كان قد بدأ تصويره، قبل موسم رمضان وتوقف بسبب انشغاله بتصوير مسلسل كوبرا.

كان الزعيم عادل إمام قد قدم النسخة الأولى من «شمس الزناتي» عام 1991 مع المخرج سمير سيف، والمؤلف مجدي هداية.

وقد قرر محمد إمام إعادة تقديم أعمال سابقة لوالده بشكل جديد...منها شمس الزناتي واللعب مع العيال وكوبرا الذي عرض في رمضان ومأخوذ عن فكرة مسلسل أحلام الفتى الطائر...

النسخة الجديدة من شمس الزناتي يشارك في بطولتها الفنانة أسماء جلال والتي تعاقدت أخيراً، وذلك بعد اعتذار أمينة خليل عن الدور لانشغالها بأعمال أخرى، وبعد النجاح الذي حققته في رمضان الماضي من خلال دورها في مسلسل أشغال شقة...

ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من المشاهد خارج مصر بالتحديد في دولة المجر...

شمس الزناتي، بطولة محمد إمام، عمرو عبدالجليل أحمد داش طه دسوقي مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

كما ينتظر محمد إمام عرض فيلم اللعب مع العيال، في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشهد الفيلم التعاون الأول بين محمد امام وشريف عرفة، والعمل يشارك فيه ايضا أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومصطفى غريب.

