«فيها إيه يعني» ماجد الكدواني.. بطل سينمائي

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دفع النجاح الساحق الذي حققه الفنان ماجد الكدواني من خلال مسلسله الشهير «موضوع عائلي» بجزءيه، المنتج أحمد الجنايني ليختاره لبطولة فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «فيها ايه يعني»، والذي يعد أول بطولة مطلقة لـ الكدواني. يشارك الكدواني البطولة النجمة غادة عادل، ويجسد الكدواني في الفيلم شخصية محاسب متقاعد، ويعيش قصة حب قديمة مع غادة، التي تلعب دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات. «فيها ايه يعني» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وقد انضمت لأبطال الفيلم الفنانة الشابة أسماء جلال، الفيلم من تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني.

ماجد الكدواني في فيلم أسد

الجدير بالذكر أن الكدواني يرتبط بأكثر من عمل في الفترة الحالية منها فيلم «أسد» الذي يشارك في بطولته مع محمد رمضان، والعمل يدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، ويتناول فترة ثورة العبيد.

وكان فيلم «أبو نسب» هو آخر أعمال ماجد الكدواني، وعُرض العمل في ديسمبر الماضي، وشارك في بطولته مع محمد إمام، وحصد وقتها إيرادات اقتربت من 55 مليون جنيه.

والعمل بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي.

