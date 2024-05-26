الجمعية العربية للسينما تكرِّم فناني مصر في النسخة الثالثة من «الأفضل»

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أقامت الجمعية العربية للإعلام والسينما حفلها السنوي الثالث لجوائز «الأفضل عربيا» تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، وترأس الدورة الثالثة المخرج الكبير هاني لاشين.

الدورة الثالثة من الاحتفالية حملت اسم الفنان الكبير يونس شلبي، وكرمت الجمعية عددا من رموز الفن المصري والعربي تقديرا لمشوارهم الفني الكبير منهم من مصر الفنانة انوشكا، الفنان رياض الخولي، الفنان ياسر على ماهر، السيناريست محمد الغيطي.

كما شملت قائمة التكريمات، الفنان محمد التاجي، الفنانة سلوى عثمان، الفنان محمد أبو داود، الفنان منذر رياحنة، الفنانة مارجو حداد، الفنانة زينة منصور، الفنان حسني شتا، الفنان احمد عبد الله، الفنانة خدوجة صبري، الموسيقار أحمد فتحي، الموسيقار منير الوسيمي، الفنان حلمي عبد الباقي، الفنان طارق النهري، الفنانة نور الكاديكي، الفنانة نيفين الكردي.

