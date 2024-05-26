نجمة «ذا فويس» بتول بني تطرح «إنت محبوبي»

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اختارت النجمة السورية، بتول بني، أغنية «إنت محبوبي» لتضمها إلى مسيرتها الغنائية، والتي طرحتها خلال الأيام الماضية عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، والأغنية من كلمات محمد درويش وألحان عمار الديراني، وإخراج عمر أيمن،

وتقول كلمات الأغنية: «مهما حاولت خبي مبين حبك بعينيي ومبين برعشة قلبي، كل ما تلمس ايديي حضرة جنابك حضرة جنابك، معزوم لعندي لكتب كتابك بدي غلغل واسكن بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك، انتا محبوبي انتا محبوبي ع اسمك محسوبة ومكتوبة، انتا الروح اللي سكنت فيي وانتا نبض قلبو لقلوبي حبك يا عمري ساكن جواتي معيشني الفرحة بكل اوقاتي، هديتك انا اليوم روحي هدية وبكرا يا حبي الأحلي اتي انتا محبوبي انتا محبوبي، ع اسمك محسوبة ومكتوبة انت الروح اللي سكنت فيي وانتا نبض قلبو لقلوبي».

بتول التي سبق أن شاركت في برنامج «ذا فويس» عام 2018، تعتبر من الأصوات المميزة جدا في الوطن العربي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد الفنيين، منذ إطلاق أول أعمالها الفنية الخاصة، ويضم رصيدها الفني مجموعة مميزة من الأعمال، كما تتميز بتقديمها الفريد لأغاني التراث الحلبي والمصري في عدد كبير من الحفلات والمهرجانات الفنية.

يشار هنا أن بتول، شاركت أخيراً في حفل أقيم بدار الأوبرا المصرية، ضمن حفل كلثوميات على المسرح الكبير بقيادة المايسترو حازم القصبجي، بصحبة الفرقة القومية العربية.

