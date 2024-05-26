المدرسة الأميركية الدولية «AIS» احتفلت بتخرج كوكبة من طلبتها

وطن النهار

احتفلت المدرسة الأميركية الدولية في الكويت «AIS» بتخرج كوكبة من طلبتها بحضور مديرة المدرسة سامرة الريس وأولياء الأمور.

وشهد الحفل العديد من الفقرات التي تراوحت بين عرض طابور الخريجين مع عرض تسجيلي وإلقاء كلمات وتوزيع شهادات التخرج. استهل الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى السيد نواف الأحمد كلمة، ثم ألقت السيدة سامرة الريس كلمتها التي رحبت فيها بالحضور وهنأت الطلبة الخريجين وباركت لأولياء الأمور على تخرج أبنائهم. وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين والحاصلين على الامتياز ومن بينهم جنى أسامة بوخمسين التي حصلت على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف.

