- وبدأ العمل بلا مصالح

الاخيرة

نتمنى أن يتساوى أداء الوزراء بنفس النشاط طالما كسبوا ثقة سيدي صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء بقبولهم الحقيبة الوزارية لأن التجارب بالحكومات السابقة أثبتت فارق الأداء بين الوزير وزميله فمنهم من أثبت وجوده بالمنصب ومنهم من أراد المواطنون خروجه من الوزارة عاجلاً وليس آجلاً، وأمنية الكويتيين ستتحقق بإذنه تعالى بوجود مراقبين أهم من نواب المجلس أولهما سيدي صاحب السمو وثانيهما سمو رئيس مجلس الوزراء وثالثهما الشعب الكويتي الأصيل.

فليس للحكومة أي حجة أو عذر طالما الكرة الآن بملعبها وعليها هز الشباك بإحراز الهدف تلو الهدف بلا وجود (فار) أي أن المشاريع ستنفذ بلا أخطاء لتتضاعف فرحة المواطن ويقتنع بأن المجلس هو العائق الأكبر للتنمية، فهذه الفترة بمثابة اختبار للحكومة للإنجاز دون تعطيل.

وأول هذه المشاريع الطرق التي بدأت والحمد لله إلا أن السرعة بالإنجاز مطلوبة ولا تنسوا قانون المرور الذي لم يوافق عليه نواب المصالح وغيرهما من المواضيع التي تتطلب زيادة ميزانيتها لدوران عجلتها كالزراعة والنظافة لنصل إلى ما وصل إليه اشقاؤنا بدول مجلس التعاون.

والأهم من ذلك هو مشروع المطار الجديد الذي وصلني خبر تأخيره إلى 2027، متمنيا ألا يكون الخبر صحيحاً كما يوجد خلاف بين اختيار الشركة الأميركية أو الشركة الصينية للأجهزة الأمنية فعلى الحكومة المتمثلة بوزارة الأشغال أن تحقق حلم المواطنين الذي طال انتظاره لأكثر من عشر سنوات ليشاهدوا مطارهم الأحسن والأجمل من بين مطارات العالم كما قال لي أحد المهندسين ليفتخروا ويتباهوا بواجهتهم الأولى لوطنهم.

وكما تمنى الكويتيون كاملو الدسم حل المجلس وتعليقه يتمنون من حكومتهم إثبات مقدرتهم على تعويض الوقت الضائع وما تسببه من زيادة في قيمة المشاريع مما يتطلب من الجهات الحكومية بالتعاون مع الفتوى والتشريع إعادة النظر ببنود العقود الحكومية مع الشركات لضمان المشاريع بعد إنجازها دون أخطاء ودون تمديد ودون ملاحق.

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- ولكم القرار -

كما لا يأس مع الحياة لا يأس مع من أطلقوا على أنفسهم (مجموعة الثمانين) لعل وعسى نجد الاستجابة للمنطق للمرة الثانية بتغيير المسمى ليشمل أهل الكويت بدل تحديده بالثمانين الذي يتبعه إلزاما معرفة شخوصهم، وطالما الهدف واحد لمطالب أهل الديرة كمعالجة التركيبة السكانية وكشف المزورين وغيرهما بما ينفع ويحمي البلاد ومستقبل أجيال العباد لابد من توحيد الجهود فلا معنى لرفض الواقع وقبول غير الواقع حيث إن كل ما تسعون اليه يسعى له أبناء هذا الوطن كل بطريقته الخاصة وهم خارج مجموعتكم فلا تتجاهلوهم ولا تظنوا أن كل ما يتم من نتائج مفرحة هو من خلالكم أو تنسبوه لأنفسكم خوفا عليكم من أن تصابوا بالغرور فيما بعد.

والطلب ما هو إلا نصيحة لعلكم تدركوها.

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من يملك العقل فعليه ألا يعتمد

على المايكروفون وتشجيع الحضور

من عقاب القانون.

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اللهم تحفظ الكويت وشعبها من كل شر ومكروه.

