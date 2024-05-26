مصر.. القبض على «سفاح التجمع»

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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على قاتل 3 سيدات، والتخلص من جثثهن بين محافظتي الإسماعيلية، وبورسعيد، المعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ويجري التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وهو «مزدوج الجنسية»، ومن محافظة الإسكندرية، وكان يقيم خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية أمس.

ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية بعد أي بيانات رسمية حول ملابسات الجريمة.

وكشفت التحريات أن المتهم يتردد عليه فتيات ليلا بصفة مستمرة، وهناك وقائع أخرى مشابهة، وجاريةً التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

رغم ندرة حديثه وتفضيله العزله عن الاختلاط بالجيران، تتبعته عيون جاره لاصطحابه فتاة في وقت متأخر من الليل وتجهيزه غرفة بعازل للصوت ما أثار الريبة والشكوك حول ما يدور بين جدرانها.

وحسب التحريات التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فإن المتهم قام باستئجار شقة سكنية في «كمبوند شهير» بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة منذ أسبوعين، وتم إعداد غرفة داخل الشقة معزولة الصوت حيث ارتكب جرائمه فيها.

والمتهم كان يعمل مدرسا سابقا، وترك التدريس وأصبح عاطلا عن العمل، و«لديه ممارسات سادية، ويتلذذ بالممارسة السادية مع السيدات ثم يقوم بقتلهن».

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة فتاتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يقيم في منطقة التجمع الخامس، والذي فر هاربا بعد ارتكاب الجريمة.

